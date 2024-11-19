Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

54 летняя нижнекамка 2 раза стала жертвой мошенников

Пару дней назад ей позвонил некий Евгений Алекс...

Екатерина Елисеева

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Пострадавшая в июле 2024 года уже обращалась к правоохранителям по факту мошенничества. Тогда женщина хотела заработать на инвестициях, взяла кредиты и отправила неизвестным людям 1,8 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Во второй раз ее снова обманули недоброжелатели.

Как рассказала сама жительница Республики Татарстан, пару дней назад ей позвонил некий Евгений Александрович, который заявил, что он должен помочь клиентам, попавшим в беду. Мужчина отметил, что в курсе, что у женщины есть кредиты в 4 банках на сумму почти 2 миллиона рублей. Он добавил, что поможет ей вернуть средства, потому что все они ушли мошенникам.

После того, как неизвестный заручился доверием, то направил ей ссылку для регистрации в мобильном приложении. Через некоторое время нижнекамке позвонил другой мужчина, с которым женщина завела новую кредитку карту на 600 000 рублей и отправила все деньги мошенникам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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