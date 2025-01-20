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5 первоклашек избили сверстника в азнакаевской школе № 5

Дети сбили Карима с ног, начали бить по голове...

pixabay.com

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В азнакаевской школе № 5 пятеро первоклассников напали на своего одноклассника, и мать пострадавшего утверждает, что классный руководитель пытается замять инцидент.

По словам Карима, конфликт начался с того, что он случайно толкнул одноклассника. Тот схватил его за шею, а к нему присоединились ещё трое мальчиков и девочка. Дети сбили Карима с ног, начали бить по голове и пинать. Учительница не отвела пострадавшего в медицинский кабинет и не сообщила о произошедшем его матери, Алине.

Алина узнала о драке случайно, зайдя в школу, чтобы передать справки для старшего сына. Она рассказала, что застала Карима в истерике. Сейчас мальчик находится в больнице уже четыре дня, у него диагностированы сотрясение мозга и ушибы. Ребёнок боится возвращаться в школу и просит перевести его в другой класс.

Мать утверждает, что с ней не связались ни родители нападавших, ни классный руководитель. Более того, учительница попыталась убедить её не жаловаться, заявив, что это может привести к постановке сына на учёт, что, по её мнению, «не нужно никому». Алина готовится к родительскому собранию, опасаясь, что там будут оказывать давление, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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