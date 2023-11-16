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4G на трассе М-12 от Москвы до Казани

4G на трассе М-12 от Москвы до Казани

newsko.ru

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На трассе М-12, которая соединяет столицу России и Казань, будет обеспечена связь 4G. О нововведении сообщил Константин Макиев, занимающий должность заместителя главы «Автодора».

Макиев рассказал, что вероятно после запуска дороги, она будет полностью обеспечена связью, но в некоторых районах трассы сотовые операторы будут регулировать и настраивать оборудование. Также он добавил, что в следующем году на трассе будет хорошая связь 4G, как на трассе М-11.

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