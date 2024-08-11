45% домов в Казани в опасном состоянии

В Казани почти 45% продаваемых жилых объектов находятся в неудовлетворительном состоянии, согласно информации, предоставленной аналитиками федерального комбината «Винзер».

Наивысший процент таких домов наблюдается в Воронеже — 51,4% и Ростове-на-Дону — 50,1%. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, этот показатель составляет 28% и 27,3% соответственно, тогда как в Красноярске зарегистрировано наименьшее количество подобных объектов — 26,5%.

По данным в среднем по стране, 35% частных домов требуют ремонта, и эксперты прогнозируют, что этот процент будет продолжать увеличиваться.

Увеличение процента жилых объектов в неудовлетворительном состоянии вызывает серьезные опасения как у местных властей, так и у жителей. Важно отметить, что многие из этих домов не только создают неудовлетворительные условия для жизни, но и могут представлять собой угрозу для безопасности. Недостаток капитального ремонта и обслуживания приводит к тому, что здания быстро стареют, теряя свои эксплуатационные характеристики.

Эксперты подчеркивают необходимость комплексного подхода к решению этой проблемы. Важно не только проводить капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов, но и обеспечивать новые инвестиции в жилищное строительство. Программы по модернизации старого жилья могут существенно улучшить жилищные условия и способствовать повышению цен на недвижимость в целом.

Кроме того, необходимо внедрять строгие нормы и правила по эксплуатации жилых домов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение их состояния. Грамотное управление жилым фондом и активное участие местного населения в решении жилищных вопросов могут стать ключевыми факторами в борьбе с этим вызовом.