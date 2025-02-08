435 млн рублей распределит АСВ между кредиторами «Автоградбанка»

Агентство по страхованию вкладов выделит 435,65 миллиона рублей для расчетов с кредиторами «Автоградбанка». Арбитражный суд Татарстана ранее принял решение о ликвидации финансовой организации, расположенной в Набережных Челнах, удовлетворив иск Центробанка.

Сообщается, что кредиторы смогут вернуть 81,2% от заявленных требований, общая сумма которых составляет 3,87 миллиарда рублей. Начало выплат намечено на 17 февраля.

Размер выплат увеличился благодаря поступлению дополнительных средств в конкурсную массу банка. Эти деньги были получены за счет погашения долгов заемщиками.