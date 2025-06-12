40 поездок в Татарстане обойдутся дороже, чем в других регионах Поволжья

Аналитики Bankiros подсчитали, что для 40 поездок в Татарстане потребуется 1682 рубля — это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. В Башкирии за аналогичное количество поездок придется заплатить 1517 рублей, в Нижегородской области — 1435, а в Ульяновской области — 1354 рубля.

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