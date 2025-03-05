38-летний боец СВО из Татарстана ищет медсестру Машу, которая его спасла
Екатерина Елисеева
38-летний ефрейтор Петр Карсаков из Зеленодольска получил орден Мужества за отвагу в зоне специальной военной операции. Он посетил церемонию награждения, несмотря на недавнюю операцию и реабилитацию, подчеркивая важность этого момента для себя и семьи.
В январе прошлого года, во время боев на Луганском направлении, Петр был ранен под артобстрелом. Его лечение проходило в нескольких больницах, в том числе в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова, и сейчас он восстанавливается в Татарстане под присмотром близких.
Петр также поблагодарил медсестру Машу из Татарстана за ее решающую помощь в его спасении и надеется найти ее для личной благодарности, сообщает ИА «Татар-информ».
В данный момент он адаптируется к мирной жизни и восстанавливает здоровье, планируя снова защитить свою Родину.
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