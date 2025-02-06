31-летний татарстанец открыл наркошопы по всей России, его задержали

Сотрудники ФСБ России разоблачили интернет-магазин, занимавшийся сбытом наркотиков. Преступная группа вела деятельность в Татарстане, Амурской области, Якутии, Забайкалье и Подмосковье.

Организатором незаконного бизнеса оказался 31-летний житель Татарстана, который управлял онлайн-ресурсом по продаже запрещенных веществ. По данным УФСБ по Якутии, вместе с ним задержали 20-летнего администратора из Якутии и восемь курьеров-закладчиков, работавших в разных регионах страны.

Во время операции у преступников изъяли свыше пяти килограммов наркотиков, 450 доз психоактивных веществ, а также 30 миллионов рублей наличными и 10 миллионов на криптовалютных счетах.

Все десять участников преступной схемы арестованы, возбуждено уголовное дело.