31-летний татарстанец открыл наркошопы по всей России, его задержали
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Сотрудники ФСБ России разоблачили интернет-магазин, занимавшийся сбытом наркотиков. Преступная группа вела деятельность в Татарстане, Амурской области, Якутии, Забайкалье и Подмосковье.
Организатором незаконного бизнеса оказался 31-летний житель Татарстана, который управлял онлайн-ресурсом по продаже запрещенных веществ. По данным УФСБ по Якутии, вместе с ним задержали 20-летнего администратора из Якутии и восемь курьеров-закладчиков, работавших в разных регионах страны.
Во время операции у преступников изъяли свыше пяти килограммов наркотиков, 450 доз психоактивных веществ, а также 30 миллионов рублей наличными и 10 миллионов на криптовалютных счетах.
Все десять участников преступной схемы арестованы, возбуждено уголовное дело.
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