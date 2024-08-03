300 миллиардов рублей в развитие водородной энергетики: атомная станция в Татарстане"

В Менделеевском районе Татарстана планируется строительство атомной энерготехнологической станции (АЭТС), которая будет заниматься производством водорода.

По информации, предоставленной Радмиром Беляевым, главой района, этот объект станет первым в своем роде в России. Станция может быть расположена на территории новой особой экономической зоны, получившей название «Алабуга-Менделеевск».

Ожидаемые инвестиции в реализацию этого проекта могут достигать 300 миллиардов рублей.

Основной задачей АЭТС будет обеспечение экологически чистого источника водорода, который может стать ключевым элементом в переходе к углеродно-нейтральной экономике. Использование атомной энергии при производстве водорода позволяет минимизировать углеродный след и содействует решению глобальных проблем, связанных с изменением климата.

Создание особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск» станет важным шагом для привлечения инвесторов и компаний, работающих в области новейших технологий и устойчивой энергетики. Это также может поспособствовать созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры региона.