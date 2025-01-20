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3 челнинцев окажутся в суде за нечестную сдачу экзаменов

Уголовные дела в отношении обвиняемых в даче вз...

Екатерина Елисеева

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Следствие установило, что в период с 2021 по 2023 годы несколько граждан обратились к жителю Елабуги, который позиционировал себя как человека с влиянием в правоохранительных органах. Они попросили его помочь передать взятку должностным лицам местного отделения ГИБДД, чтобы успешно сдать экзамены на знание ПДД без проверки реальных знаний.

Получив от обратившихся общую сумму в 205 тысяч рублей, посредник оставил деньги себе, не выполнив обещанное.

Уголовные дела в отношении обвиняемых в даче взятки направлены в суд для рассмотрения. Ранее следствие также возбудило дело против злоумышленника, который присвоил переданные ему средства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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