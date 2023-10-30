28 миллиардов рублей стоило обслуживание дорог в Казани

28 миллиардов рублей в 2023 году было потрачено на строительство, ремонт дорог, а также благоустройство дворов в Казани. Такие данные приводит заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«В этом году благодаря поддержке раиса Татарстана и федерального центра, на развитие и ремонт дорожной сети и благоустройство дворовых территорий была выделена беспрецедентная сумма — 28 млрд рублей. Из них 18,2 млрд рублей — на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 7 млрд — на ремонт существующих улично-дорожных объектов и 2,8 млрд на реализацию программы «Наш двор», — рассказал Игорь Куляжев.

Стоит отметить, что общая площадь отремонтированных дорог в Казани, составила – 1,6 млн квадратных метров.