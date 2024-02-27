27 февраля в Татарстане ожидается потепление до -2 градусов

Сегодня, 27 февраля, в Татарстане сохранится спокойная погода без осадков. Передает Гидрометцентр.

По региону ожидается переменная облачность. Ветер будет юго-западный со скоростью от 5 до 10 м/с. На дорогах возможен гололед. Водителям следует быть осторожнее.

В ночное время местами температура опускалась до 23 градусов мороза. В дневное время столбики термометров в Татарстане покажут от -2 до -7. В столице РТ - от 3 до 5 градусов минусовой температуры.