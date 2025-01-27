26 января в 68 лет умер бывший руководитель Ростехнадзора. Его осудили в 2021-м

В Минэкологии Татарстана сообщили о кончине Бориса Петрова, который долгие годы посвятил работе в экологической сфере. Ему было 68 лет. По предварительной информации, причиной смерти могла стать тяжелая болезнь. Он скончался 26 января, в одной из местных больниц.

Борис Петров родился в Казани в семье географов-гидрологов. С юности он увлекался исследованием природы родного региона и соседней Марий Эл, что сформировало в нем глубокую привязанность к окружающему миру.

Получив диплом университета в 1978 году, Петров начал карьеру на государственной службе. За три десятилетия он занимал должности от старшего инженера до министра экологии и природных ресурсов Татарстана. С 2005 по 2020 год он возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора.

Весной 2021 года Борис Петров оказался в центре коррупционного скандала. Его обвиняли в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие установило, что он намеренно затягивал выдачу разрешений для завода Haier. Петров частично признал вину и в итоге отделался штрафом в размере 60 тысяч рублей.