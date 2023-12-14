258 человек погибли в ДТП в Татарстане с начала 2023 года

С января по ноябрь 2023 года в Татарстане в результате ДТП погибло 250 человек. Кроме того, к 14 декабря цифра возросла до 258. О данных сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Министр подчеркнул, что по республике удалось снизить количество смертей по сравнению с прошлым годом.

Хохорин заявил, что в 2024 году необходимо взять под контроль - выезд на встречную полосу, наезды на пешеходов и езду в нетрезвом состоянии.

Он добавил, что проблема с пьяными водителями никуда не ушла, ведь в 2023 году было зафиксировано 13 тысяч таких водителей.