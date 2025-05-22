23-летняя Алина Загитова стала гостем шоу Евгении Медведевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «БеС комментариев», которое ведёт её бывшая соперница по льду Евгения Медведева. Объявление о выходе интервью появилось в телеграм-канале Медведевой вместе с коротким тизером. Выпуск выйдет в эфир в 15:00 по московскому времени.

В видеофрагменте Загитова делится личными переживаниями. Она признаёт, что мужчины часто её побаиваются. Также фигуристка говорит, что некоторые люди её откровенно раздражают.

Это интервью стало первой совместной медийной работой спортсменок после завершения их известного соперничества. Напомним, на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Загитова заняла первое место, а Медведева — второе.

Обе фигуристки ранее тренировались в группе Этери Тутберидзе, где соперничали за лидерство в женском одиночном катании. После Игр Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но впоследствии вернулась в Россию и завершила спортивную карьеру. Она откровенно говорила, что поражение в Пхёнчхане стало для неё тяжёлым испытанием, а серебро — самым болезненным разочарованием.

Сегодня обе звезды льда продолжают активную профессиональную жизнь: участвуют в ледовых шоу, работают в медиа и остаются на виду у широкой публики, пишет РБК.