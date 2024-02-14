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20% татарстанцев при выборе партнера обращают внимание на его музыкальные предпочтения

20% татарстанцев при выборе партнера обращают внимание на его музыкальные предпочтения

Пресс-служба "МТС"

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20% татарстанцев при выборе партнера обращают внимание на его музыкальные предпочтения

МТС, цифровая экосистема, провела опрос и выявила, что слушают россияне и татарстанцы, когда влюблены и насколько музыкальный вкус влияет на выбор партнера.

Музыка и внутреннее состояние

Большинство опрошенных (94%) согласились с тем, что музыка влияет на их отношение к окружающему миру и эмоции. Аудитория в возрасте 25-44 года считает, что музыка может отвлечь от внутренних переживаний (73%). Респонденты старшего возраста признались, что музыка может усугубить негативные эмоции и депрессивное состояние (58%). Среди опрошенных татарстанцев только 18% мужчин признались, что музыка никак не влияет на их эмоции.

Музыка и любовь

По данным исследования, большая часть татарстанцев слушают поп-музыку, когда влюблены (70%). На втором месте расположилась классическая музыка, а на третьем – джаз. Если аудитория 18-35 лет считает самым романтичным жанром танцевальную музыку, то для опрошенных 25-44 лет такой является классика, старшая же аудитория проголосовала за джаз. Респонденты в возрасте 45-54 года признались, что шансон (25%) и классическая музыка (50%) заставляет их грустить, вспоминать прошлое и бывшие отношения. Мужчины 35-44 лет ответили, что их музыкальные предпочтения меняются, когда они влюблены или вступают в новые отношения (50%). 42% женщин признались, что поп-музыка у них ассоциируется с романтикой и чувствами к партнеру. Альтернативная музыка заставляет грустить и вспоминать прошлое свыше трети опрошенных мужчин республики.

Музыка и отношения

Как показало исследование, 13% татарстанских респондентов хоть раз в жизни находились в ситуации, когда им было стыдно за музыкальные предпочтения своего партнера. 20% при выборе партнера обращают внимание на его музыкальный вкус. Более половины респондентов молодого поколения (18-24 года) бывали в отношениях, в которых слушали музыку совместно со второй половинкой. И женщины, и мужчины признались, что хоть раз говорили партнеру, что им нравится то, что он слушает, хотя испытывали обратное. 23% респондентов хоть раз ссорились с партнером из-за музыкальных предпочтений. Мужчины слушают рок (43%) при ссоре с партнером, поп-музыку (23%) и рэп (29%). Женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (39%) и рэп (23%), но помимо этих направлений выбирают джаз (16%). 26% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры.

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