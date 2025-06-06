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2 татарстанца обвиняются в хулиганстве и убийстве

Обвиняемые отрицают свою вину

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу против двух местных жителей, которые обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийстве (п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Видео.

По версии следствия, 3 июня 2024 года обвиняемые, действуя в составе группы по предварительному сговору, напали на троих мужчин во дворе дома №11 на Ноксинском спуске в Казани, с целью совершения убийства из хулиганских побуждений. В результате драки один из потерпевших скончался от полученных травм, а двое других пострадали.

Обвиняемые отрицают свою вину, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело передано в Верховный суд Республики Татарстан для дальнейшего рассмотрения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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