2 татарстанца обвиняются в хулиганстве и убийстве

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по делу против двух местных жителей, которые обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийстве (п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Видео.

По версии следствия, 3 июня 2024 года обвиняемые, действуя в составе группы по предварительному сговору, напали на троих мужчин во дворе дома №11 на Ноксинском спуске в Казани, с целью совершения убийства из хулиганских побуждений. В результате драки один из потерпевших скончался от полученных травм, а двое других пострадали.

Обвиняемые отрицают свою вину, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело передано в Верховный суд Республики Татарстан для дальнейшего рассмотрения.