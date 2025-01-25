Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

2 команды из Татарстана попали в высшую лигу КВН

В новом сезоне Высшей лиги КВН примут участие 2...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Команда «Инда» из Набережных Челнов дебютирует в Высшей лиге КВН в сезоне 2025 года. Об этом изданию БИЗНЕС Online сообщил представитель коллектива. Это первый случай, когда команда из автограда представит город на столь высоком уровне. Помимо неё, зрители также смогут увидеть в эфире выступления альметьевской команды «Каракуз».

В новом сезоне Высшей лиги КВН примут участие 20 команд. Из прошлогодних финалистов в состав попали только «Близкие» из Белгорода, которые в прошлом сезоне завоевали «серебро».

Команда «Инда» была создана в 2018 году. Изначально она выступала под названием «Ингеборга Дапкунайте», однако позже участники решили отказаться от имени актрисы.

Альметьевский коллектив «Каракуз» появился в 2022 году и уже в год своего основания стал чемпионом центральной лиги «Поволжье». В 2024 году команда достигла четвертьфинала Высшей лиги, а в 2025 году вновь поборется за победу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Интересное в Казани

день назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

как избавиться от плесени в стиральной машинке

Новости Татарстана

день назад

Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Интересное в Казани

2 дня назад

Новые мясные блюда в первом халяльном Стейк-кафе России: рассказываем про обновленное специальное меню ИTLE

ремонт бассейнов в спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане и еще 2 регионах РФ объявили угрозу атаки БПЛА

Новости Казани

день назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

11 часов назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Новости Казани

день назад

В Казани на улице Бехтерева полиция ждет саперов

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин
Новости Казани
9 часов назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

3 часа назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

Новости Татарстана

5 часов назад

После свидания 19-летняя челнинка угнала и разбила машину любимого

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане растет разрыв в заработных платах женщин и мужчин
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
5 часов назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Новости Татарстана

6 часов назад

2 команды из Татарстана попали в высшую лигу КВН

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане домофоны будут оповещать об угрозе атаки БПЛА

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан передал Лисичанску 2 кареты скорой помощи
билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 202...
Новости России
4 дня назад

билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза