2 команды из Татарстана попали в высшую лигу КВН

Команда «Инда» из Набережных Челнов дебютирует в Высшей лиге КВН в сезоне 2025 года. Об этом изданию БИЗНЕС Online сообщил представитель коллектива. Это первый случай, когда команда из автограда представит город на столь высоком уровне. Помимо неё, зрители также смогут увидеть в эфире выступления альметьевской команды «Каракуз».

В новом сезоне Высшей лиги КВН примут участие 20 команд. Из прошлогодних финалистов в состав попали только «Близкие» из Белгорода, которые в прошлом сезоне завоевали «серебро».

Команда «Инда» была создана в 2018 году. Изначально она выступала под названием «Ингеборга Дапкунайте», однако позже участники решили отказаться от имени актрисы.

Альметьевский коллектив «Каракуз» появился в 2022 году и уже в год своего основания стал чемпионом центральной лиги «Поволжье». В 2024 году команда достигла четвертьфинала Высшей лиги, а в 2025 году вновь поборется за победу.