2 детей отравились газом в Альметьевске

В Альметьевске двое детей отравились угарным газом. Как сообщили в пресс-службе Жилищной инспекции Татарстана, пострадали девочки 8 и 10 лет.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Шевченко, 70, из-за отсутствия тяги в системе вентиляции. Родители немедленно вызвали экстренные службы, и девочек доставили в детскую больницу. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Эксперты выяснили, что в квартире находились варочная панель и газовый проточный водонагреватель «Дон», установленные в ванной комнате. Для нормальной работы этих приборов необходима хорошая тяга, но она отсутствовала как при открытых, так и при закрытых окнах.

На данный момент газ в квартире отключен, а на водонагреватель установлена заглушка.