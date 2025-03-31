2 чиновников в Татарстане выгнали с должностей за утрату доверия

Елабужская городская прокуратура проверила, как руководители муниципальных учреждений района выполняют требования закона о противодействии коррупции при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах.

Выяснилось, что директор «Департамента строительства при Исполнительном комитете Елабужского района» Равиль Шарипов два года не предоставлял необходимые сведения, что является нарушением и поводом для расторжения трудового договора. На основании этого прокуратура направила представление руководителю Исполнительного комитета. В результате Шарипов был наказан выговором, а позже уволился по собственному желанию.

Однако прокуратура не согласилась с увольнением и наказанием, подала иск в суд, требуя расторжения договора по причине утраты доверия. Суд отказал, но Верховный суд Татарстана признал решение незаконным. В приказ об увольнении было внесено изменение: вместо увольнения по собственному желанию указано «по инициативе работодателя в связи с утратой доверия».

Кроме того, по представлению Альметьевской городской прокуратуры уволена Ильвира Пузырева, председатель комитета земельно-имущественных отношений и градостроительства Альметьевского района. Она заключила сделку по продаже земельного участка ниже рыночной стоимости и оформила фиктивные акты на право собственности, что привело к убыткам для бюджета района. Пузырева также скрыла информацию, способствующую совершению противоправных действий.