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· Артем Акчурин

2 человека погибли и один пострадал: в Казани произошла смертельная авария

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На трассе «Казань-Оренбург» в Бавлинском районе произошла авария с летальным исходом. По информации пресс-службы Госавтоинспекции Татарстана, два человека погибли.

Авария произошла 5 января, когда 42-летний водитель «Лада Приора» превысил скорость и потерял управление, выехав на встречную полосу и столкнувшись с бензовозом. Погибли водитель легкового автомобиля и его 39-летняя пассажирка. Также травмы получила 15-летняя девочка, находившаяся в автомобиле. Ее госпитализировали.

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