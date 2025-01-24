2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

В Татарстане объявлено предупреждение об угрозе атаки беспилотников. Местным жителям рекомендовано оставаться дома и держаться подальше от окон. Аналогичные меры предосторожности предложены и жителям Самарской области.

Тем временем в Саратовской области дроны совершили атаку. Очевидцы сообщили о звуках взрывов, а системы ПВО были приведены в действие.

Также известно, что беспилотники ВСУ пытались атаковать завод «Кремний» в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе, расположенный в Саратовской области.

Согласно данным Mash, в Брянске обломки сбитого дрона упали недалеко от производства. В Энгельсе жители слышали как минимум семь взрывов, раздавшихся в небе.

По предварительной информации, для атак использовались дальнобойный беспилотник «Лютый» и дроны-камикадзе «Бобер» длиной около 2,5 метров.