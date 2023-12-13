18-летний юноша пытался украсть ящик с пожертвованиями из мечети
РБК
Юноша в возрасте 18 лет совершил попытку кражи ящика с пожертвованиями из мечети. Мечеть «Аль Иман», расположена на Магистральной улице.
Молодой человек с собой захватил шлифовальный аппарат. Он хотел отпилить петли ящика для пожертвований, находящегося у входа в религиозную организацию.
Подозреваемый был задержан в самой мечети и доставлен в правоохранительные органы. В содеянном юноша сознался и на него было возбуждено уголовное дело по стать «Покушение на кражу».