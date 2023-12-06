1,7 млрд рублей получит Татарстан на модернизацию сетей теплоснабжения

Финансовая поддержка в размере 1,78 млрд рублей для модернизации сетей теплоснабжения будет выделена Татарстану ФРТ (Фонд развития территорий). О данных сообщили в пресс-службе ФРТ редакции «БИЗНЕС Online.

До конца следующего года планируется обновить до 105,99 км сетей теплоснабжения.

Работы будут проводиться в Казани, Набережных Челнах и в других районах республики. Проведение работ затронет более полумиллиона человек.

Кроме того, с ноября текущего года ФРТ одобрил более 21 заявки на финансирование в разных регионах. Всего будет выделено более 14 млрд рублей и будет обновлено более тысячи км сетей теплоснабжения.