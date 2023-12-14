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17 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в Казани

17 млн рублей будет выделено на ремонт дорог в Казани

global-kazan.ru

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Из бюджета РТ будет выделено более 17 млн рублей на проекты по ремонту 7 дорожных участков Казани. Протяженность отремонтированных дорог составит более пяти километром. Об стало известно из тендера, опубликованного на портале госзакупок.

Большая часть бюджета пойдет на ремонт 1,4 километров участка проспекта Камалеева от улицы Жиганов до Кутуя. Поэтому проектно-изыскательные работы оцениваются в 6 млн рублей.

В районе 5 млн рублей будет выделено на обновление участка на улице Сибгата Хакима, от улицы Декабристов до Абдулы Бичурина. Туда будет выделено порядка 4,8 млн рублей.

В планы входит проведение работ по улице Тэцевской, на участке от улицы Копылова до улицы Деменьтева, по улице Кутуя, В этот район направят 2,1 млн рублей.

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