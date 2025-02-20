17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю бабушку

Следователи возбудили уголовное дело после того, как 18 февраля 2025 года в лесу возле села Державино Лаишевского района обнаружили тело 64-летней местной жительницы с признаками побоев и удушения. По данным экспертизы, причиной смерти стало переохлаждение.

В совершении преступления подозревается 17-летний внук погибшей, который ранее находился под наблюдением у психиатра. Он признался в содеянном.

Следствие установило, что между родственниками произошел внезапный конфликт, в ходе которого молодой человек избил бабушку и попытался ее задушить. Когда женщина потеряла сознание, он решил, что она мертва, погрузил на сани и вывез в лес, где закопал в снег. Спустя некоторое время она скончалась. После случившегося подросток скрывался в лесу, но 19 февраля вернулся домой, где его задержали.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.