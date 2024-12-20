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Роспотребнадзор РТ закрыл 16 заведений общепита Татарстана

В Татарстане в этом году под ударами проверяющи...

Катя Царева

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В Татарстане в этом году под ударами проверяющих оказались 16 заведений общественного питания, которые были временно закрыты из-за серьезных нарушений.

Об этом сообщает Роспотребнадзор региона. Все эти решения принимались судами, что подчеркивает важность соблюдения санитарных норм.

Интересно, что в прошлом году под аналогичные предписания попали лишь 15 заведений. Однако теперь Роспотребнадзор начал вести более детальную отчетность по каждому случаю временного закрытия, чего ранее не было.

Декабрь оказался особенно "горячим" месяцем: в этом месяце было закрыто сразу четыре заведения. Первым на карантин ушло кафе «Исфара» на улице Авангардной после того, как пятеро посетителей получили пищевое отравление. Следом за ним инспекция выявила кишечную инфекцию в «Шаурме No 1 на углях», а затем проверка коснулась и ресторана Gagawa, расположенного в торговом центре «Тандем».

Завершил череду закрытий ресторан «Дали», где также была обнаружена кишечная инфекция у одного из клиентов. Несмотря на приостановку работы по решению суда, руководство этого заведения решило открыть двери для гостей раньше положенного срока, сообщает InKazan.

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