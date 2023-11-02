1,5 млрд рублей выделили на перевод татарстанцев на российскую операционную систему

В Татарстан планируется перевод бюджетных работников на российскую операционную систему. На осуществление задумки этого проекта потребуется 1,5 млрд рублей. Об этом заявил глава Минцифры Татарстана, Айрат Хайруллин.

За полгода планируется перевести на операционную систему Linux 150 тысяч рабочих мест, которые в настоящее время работают на импортных операционных системах.

Сейчас активно обсуждаются вопросы связанный со стоимостью проекта. Важно, чтобы затраты были разумными и не представляли существенной нагрузки на бюджет региона.