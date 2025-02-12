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15 марта состоится Ночь электронной музыки ТОН

В лайнапе — 7 артистов

Предоставлено изданию

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В юбилейный пятый сезон Международный фестиваль медиаискусства НУР представляет новый музыкальный проект — ТОН. Он станет продолжением ежегодных мероприятий фестиваля и сосредоточится на развитии музыкальной индустрии.

Истоки ТОНа связаны с ночным событием на стадионе «Ак Барс Арена», где артисты разных жанров выступали на сценах, размещенных в технических помещениях. Атмосферу дополнили работы медиахудожников и виджеев. Увидев потенциал такого формата, команда решила выделить музыкальное направление в отдельный проект, который остается частью программы НУР. Сам фестиваль пройдет 22–25 мая 2025 года.

15 марта состоится Ночь электронной музыки ТОН, в лайнапе — 7 артистов:

- Nikita Zabelin (Москва)
- Yung Acid (Москва)
- DEEJAY MAQUEEN (Санкт-Петербург)

- Mostapace (live) (Альметьевск)
- Enfant (Москва)
- Glory (Казань)
- Qosh (live) (Казань)

Для мероприятия создадут особый стейдж-дизайн, который подчеркнет архитектуру площадки и усилит звуковое восприятие. Взаимодействие света и музыки обеспечит гостям уникальный аудиовизуальный опыт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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