15 марта состоится Ночь электронной музыки ТОН
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В юбилейный пятый сезон Международный фестиваль медиаискусства НУР представляет новый музыкальный проект — ТОН. Он станет продолжением ежегодных мероприятий фестиваля и сосредоточится на развитии музыкальной индустрии.
Истоки ТОНа связаны с ночным событием на стадионе «Ак Барс Арена», где артисты разных жанров выступали на сценах, размещенных в технических помещениях. Атмосферу дополнили работы медиахудожников и виджеев. Увидев потенциал такого формата, команда решила выделить музыкальное направление в отдельный проект, который остается частью программы НУР. Сам фестиваль пройдет 22–25 мая 2025 года.
15 марта состоится Ночь электронной музыки ТОН, в лайнапе — 7 артистов:
- Nikita Zabelin (Москва)
- Yung Acid (Москва)
- DEEJAY MAQUEEN (Санкт-Петербург)
- Enfant (Москва)
- Glory (Казань)
- Qosh (live) (Казань)
Для мероприятия создадут особый стейдж-дизайн, который подчеркнет архитектуру площадки и усилит звуковое восприятие. Взаимодействие света и музыки обеспечит гостям уникальный аудиовизуальный опыт.
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