В юбилейный пятый сезон Международный фестиваль медиаискусства НУР представляет новый музыкальный проект — ТОН. Он станет продолжением ежегодных мероприятий фестиваля и сосредоточится на развитии музыкальной индустрии.

Истоки ТОНа связаны с ночным событием на стадионе «Ак Барс Арена», где артисты разных жанров выступали на сценах, размещенных в технических помещениях. Атмосферу дополнили работы медиахудожников и виджеев. Увидев потенциал такого формата, команда решила выделить музыкальное направление в отдельный проект, который остается частью программы НУР. Сам фестиваль пройдет 22–25 мая 2025 года.

15 марта состоится Ночь электронной музыки ТОН, в лайнапе — 7 артистов:

- Nikita Zabelin (Москва)

- Yung Acid (Москва)

- DEEJAY MAQUEEN (Санкт-Петербург)



- Mostapace (live) (Альметьевск)- Enfant (Москва)- Glory (Казань)- Qosh (live) (Казань)

Для мероприятия создадут особый стейдж-дизайн, который подчеркнет архитектуру площадки и усилит звуковое восприятие. Взаимодействие света и музыки обеспечит гостям уникальный аудиовизуальный опыт.