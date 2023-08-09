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15 и 16 августа в Казани пройдет ярмарка недвижимости

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Ведущие застройщики Татарстана представят свои жилые комплексы на ярмарке недвижимости, которая пройдет 15 и 16 августа 2023 года с 09:00 до 19:00 в здании аппарата Сбера по адресу: Бутлерова, 44.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Ярмарка недвижимости — это отличная возможность получить консультацию по всем вопросам, связанным с приобретением жилья. Посетители могут сравнить квартиры в разных жилых комплексах. Наши специалисты проконсультируют по вопросам ипотечного кредитования и расскажут о программах с господдержкой».

Компании-застройщики готовят специальные условия по приобретению квартир, а агентства недвижимости представят свои предложения по покупке, продаже и аренде недвижимости, в том числе, загородной.

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