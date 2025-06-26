137 тысяч участников СВО вернулись домой

По информации ТАСС, около 137 тысяч бойцов СВО вернулись домой. Об этом сообщил Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам, на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи в Национальном центре «Россия».

Согласно его словам, большинство возвращающихся — молодые мужчины до 35 лет, и именно Росмолодежи предстоит помочь им адаптироваться к жизни после службы. Новиков отметил, что многие участники СВО получили значительное вознаграждение в зоне боевых действий, и важно, чтобы их возвращение не сказалось на уровне жизни их семей.

Кроме того, Новиков подчеркнул необходимость поддержки в переобучении и трудоустройстве участников СВО, особенно тех, кто получил ранения или стал инвалидом и больше не может продолжать свою прежнюю профессиональную деятельность.

«Это крайне важная задача», — добавил он.

Источник: Татар-информ