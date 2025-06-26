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137 тысяч участников СВО вернулись домой

Около 137 тысяч участников СВО вернулись домой

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По информации ТАСС, около 137 тысяч бойцов СВО вернулись домой. Об этом сообщил Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам, на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи в Национальном центре «Россия».

Согласно его словам, большинство возвращающихся — молодые мужчины до 35 лет, и именно Росмолодежи предстоит помочь им адаптироваться к жизни после службы. Новиков отметил, что многие участники СВО получили значительное вознаграждение в зоне боевых действий, и важно, чтобы их возвращение не сказалось на уровне жизни их семей.

Кроме того, Новиков подчеркнул необходимость поддержки в переобучении и трудоустройстве участников СВО, особенно тех, кто получил ранения или стал инвалидом и больше не может продолжать свою прежнюю профессиональную деятельность.

«Это крайне важная задача», — добавил он.

Источник: Татар-информ

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