Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Более 1,3 трлн рублей составит объем ВТП Татарстана к концу года

Более 1,3 трлн рублей составит объем ВТП Татарстана к концу года

tonkosti.ru

Подписаться в Telegram

Более 1,3 трлн рублей будет составлять объем валового территориального продукта к окончанию 2023 года. А к 2026 показатель превысит уровень 2022 года почти на 10% и составит 1,6 трлн рубелей. О данных сообщил замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Главным показателем достижения прогнозов будет являться постоянная работа промышленных организаций, отметил чиновник.
Промышленное производство в 2023 году в Казани оценивается на уровне более 105%.

Отметим, что по заявленным прогнозам, в 2024 году ВТП составит 1,403 трлн рублей, в 2025 – 1,491 трлн рублей, а к 2026 году показатель достигнет 1,590 трлн рублей, что выше чем в 2023 году, почти на 271 млн рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бывший голкипер «Локомотива» заявил, что в детстве был «чушпаном»

Гид по скидкам Казани

день назад

"А где вы это нашли?": где казанцам купить продукты для впечатляющего новогоднего стола

санекция от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Министр молодежи РТ дал объяснение термину «казанский феномен»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

ремонт мясорубок браун в москве в Москве

Лонгриды

день назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин принял участие в чествовании врачебных династий Казани

Новости Татарстана

день назад

Татарстан перезапустит речной туризм

Новости Татарстана

час назад

Благодаря сериалу «Слово пацана» группа «Мираж» снова в тренде

Новости Татарстана

день назад

Тома Круза заметили в компании дочери экс-депутата Госдумы Рината Хайрова
Лонгриды
2 часа назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура требует возмещение ущерба в 1,4 млн рублей у Ильназа Галявиева

Интересное в Казани

7 часов назад

Не спешите отправлять детей на всевозможные кружки: казанский реабилитолог рассказала, почему спорт полезен не всем детям

Новости Татарстана

3 часа назад

«Автодор»: проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысяч рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

Более 1,3 трлн рублей составит объем ВТП Татарстана к концу года
Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее
Лонгриды
4 дня назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

4 часа назад

Владимир Путин проверит: почему цена за проезд Москва – Казань выше заявленной

Новости Татарстана

5 часов назад

Путин назвал Минниханова президентом

Новости Татарстана

7 часов назад

Путин признал проблему с обмелением Волги
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
6 дней назад

Новогодний Open Space Market объявил программу