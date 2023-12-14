Более 1,3 трлн рублей будет составлять объем валового территориального продукта к окончанию 2023 года. А к 2026 показатель превысит уровень 2022 года почти на 10% и составит 1,6 трлн рубелей. О данных сообщил замруководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Главным показателем достижения прогнозов будет являться постоянная работа промышленных организаций, отметил чиновник.

Промышленное производство в 2023 году в Казани оценивается на уровне более 105%.

Отметим, что по заявленным прогнозам, в 2024 году ВТП составит 1,403 трлн рублей, в 2025 – 1,491 трлн рублей, а к 2026 году показатель достигнет 1,590 трлн рублей, что выше чем в 2023 году, почти на 271 млн рублей.