125 единиц техники закупили в Татарстане на борьбу с лесными пожарами

С 2019 года Татарстан приобрел 125 единиц техники для борьбы с лесными пожарами и ведения лесного хозяйства, а также 909 единиц специализированного оборудования. По информации Минлесхоза РТ, оснащение организаций, подведомственных министерству, специальной техникой является ключевым направлением в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан». Среди новых поступлений находятся пожарные автоцистерны, бульдозеры, универсальные комплексы для борьбы с лесными пожарами и квадроциклы.

Национальный проект «Экология» направлен на оптимизацию управления отходами, значительное уменьшение загрязнения атмосферного воздуха в больших промышленных городах, а также на защиту уникальных видов растений и животных России.

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан является повышение эффективности лесопользования и охраны лесов. В рамках национального проекта «Экология» региона также проводится работа по реабилитации и восстановлению деградировавших лесных площадей, что способствует не только улучшению экологической ситуации, но и увеличению биологического разнообразия.

Важным аспектом является внедрение современных технологий мониторинга лесов, что позволяет оперативно реагировать на изменения в состоянии лесного фонда. Установленные системы дистанционного зондирования и применения беспилотников помогают в своевременном выявлении очагов лесных пожаров и незаконной рубки деревьев.

Кроме того, активное сотрудничество с научными учреждениями и общественными организациями создает дополнительные возможности для реализации образовательных программ, направленных на формирование ответственного отношения к природным ресурсам среди населения. Это, в свою очередь, способствует повышению сознания граждан о важности защиты лесов и сохранения уникальной природы Татарстана.