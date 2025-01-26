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1195 татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

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В 2024 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) было внесено 1 195 записей о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Эти данные опубликовал Росреестр Татарстана.

Как работает защита?

Как пояснила и.о. начальника отдела государственной регистрации недвижимости Росреестра Татарстана Светлана Потапова, наличие такой записи не позволяет провести регистрацию перехода права на недвижимость без личного присутствия владельца. Если документы подаёт кто-то другой, например, по доверенности, они возвращаются без рассмотрения.

Кто особенно нуждается в защите?

По словам Потаповой, эту меру рекомендуется применять:

  • одиноким пожилым людям,
  • законным представителям несовершеннолетних,
  • опекунам или попечителям лиц с ограниченной дееспособностью.

Именно такие категории собственников чаще всего становятся жертвами квартирных мошенников.

Как подать заявление?

Внести запись о запрете можно на любой объект недвижимости, зарегистрированный в ЕГРН: квартиры, комнаты, земельные участки, машино-места и т.д. Подать заявление можно:

  • в личном кабинете на сайте Росреестра,
  • через портал Госуслуг,
  • в многофункциональных центрах (МФЦ).

Если объект имеет нескольких собственников, ограничение можно наложить только на свою долю. Запрет не действует, если сделка проводится по решению суда или на основании требований судебного пристава.

Вывод

Такая мера помогает существенно снизить риски мошенничества и сохранить имущество в безопасности, особенно для тех, кто наиболее уязвим перед злоумышленниками.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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