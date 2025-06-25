11 выпускников Татарстана сдали два ЕГЭ на 100 баллов

В Татарстане число выпускников, сдавших два экзамена на 100 баллов, возросло до 11. Среди них ученики казанского лицея №131, Матвей Конышев и Алина Шайдуллина, которые продемонстрировали выдающиеся результаты, набрав по 100 баллов на экзаменах по информатике и профильной математике.

В этом году более 3,3 тысячи выпускников сдавали ЕГЭ по информатике. Средний балл составил 60,54, а в 2024 году ожидается его повышение до 62,26. Минимальный порог в 40 баллов не смогли преодолеть 439 выпускников.

Всего по информатике в этом году 28 человек набрали 100 баллов, в прошлом году таких было только девять. Лицей №131 и Лицей имени Н. Лобачевского КФУ подготовили по три стобалльника, а лицей-интернат КНИТУ-КАИ, IT-лицей КФУ и лицей №78 Набережных Челнов — по два.