105-летнего ветерана из Татарстана поздравили с приближающимся 80-летием Победы
пресс-служба депутата Госдумы Максима Топилина
В Татарстане продолжается череда памятных встреч в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое страна отметит в 2025 году.
Одним из первых поздравлений удостоился 105-летний ветеран Рауф Ибрагимович Тухватуллин, житель Буинского района, участник Сталинградской битвы и офицер-танкист. К нему в гости приехали депутат Государственной Думы РФ Максим Топилин и глава района Ранис Камартдинов.
Ветеран встретил гостей бодрым, улыбчивым и в хорошем настроении. По словам Максима Топилина, Тухватуллин сохраняет поразительную жизнерадостность и внутреннюю силу.
«Он каждый день начинает с холодной воды, сам себе готовит завтрак. Это не просто привычка — это философия жизни, насыщенной энергией», — отметил депутат.
Рауф Тухватуллин родился в 1920 году в деревне Нижний Наратбаш. В 1939 году поступил в Осиповичское пехотное училище, которое позже стало военно-тракторным и было переведено в Бобруйск. Именно там его застала война — немцы подошли к городу уже на пятый день, и курсанты училища приняли бой на берегу Березины.
Позднее Тухватуллин стал танкистом, участвовал в Сталинградской битве, где получил ранение. После лечения он обучал молодых бойцов в танковом батальоне, мечтая вернуться на фронт. Однако его опыт был необходим для подготовки нового пополнения, и он остался в тылу — выполнять важнейшую миссию по воспитанию бойцов.
Максим Топилин подчеркнул, что такие люди, как Рауф Ибрагимович, — это живые страницы истории, пишет пресс-служба депутата Госдумы Максима Топилина.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец