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100 млн россиян смогут получать современный банковский сервис рядом с домом

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ВТБ анонсировал масштабные изменения к 2026 году: удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг до 100 млн россиян. Число отделений банка вырастет на 40%, а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тысяч населенных пунктов.

Как сообщил в рамках «Стратегической недели ВТБ» заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков, сегодня банк представлен в 79 регионах страны, а его отделения охватывают более 50 миллионов человек в городах с населением от 100 тысяч. Для повышения доступности услуг банк намерен к 2026 году увеличить количество отделений на 40% до 1,8 тыс точек, в том числе в городах с населением от 20 тыс человек.

ВТБ также планирует развивать выездной канал обслуживания. Уже в этом году число курьеров-менеджеров увеличится в 1,5 раза, а их география работы расширится до 3,5 тысяч населенных пунктов. К 2026 году услугами курьеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тысячах городов и поселков. Для 80% пользователей курьерская доставка продуктов и сервисов будет осуществляться в течение 24 часов. Большинство курьеров будут работать из специальных центров (хабов), которые ВТБ планирует создать в крупных городах уже в этом году.

Кроме того, имеющийся на сегодня парк банкоматов ВТБ, РНКБ и “Открытия” из 19 тысяч устройств будет обновлен новыми и современными моделями. Банк увеличит число банкоматов в торговых центрах и магазинах.

По словам Георгия Горшкова, цель ВТБ - стать ближе к клиенту. Планируется удвоить активную клиентскую базу до 35 миллионов человек к 2026 году, но такой рост не является самоцелью. Важно, чтобы клиенты продолжали пользоваться услугами ВТБ и строили с банком долгосрочные отношения. Банк должен обеспечивать доступность своих продуктов и услуг для 100 миллионов человек. Гибкость и близость к клиенту - ключевые приоритеты.

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