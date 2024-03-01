1 марта Татарстан окажется на периферии антициклона

С приходом весны в Татарстане, который находится на периферии антициклона, постепенно будет повышаться температура воздуха, а также сохранится спокойная погода.

Ожидается облачная погода, местами будет выглядывать солнце. Значительных осадков не ожидается.

1-2 марта температура воздуха будет достигать до +1 градуса. Ночью столбики термометров могут опуститься до -5...-11 градусов. Ветер будет юго-западный от 5 до 10 м/с.

3 марта ночью ожидается от -7 до -12 градусов, места до -18. Днем воздух прогреется до 0...-5 градусов.