Новости Татарстана
· Артем Акчурин

1 марта Татарстан окажется на периферии антициклона

1 марта Татарстан окажется на периферии антициклона

kp.ru

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С приходом весны в Татарстане, который находится на периферии антициклона, постепенно будет повышаться температура воздуха, а также сохранится спокойная погода.

Ожидается облачная погода, местами будет выглядывать солнце. Значительных осадков не ожидается.

1-2 марта температура воздуха будет достигать до +1 градуса. Ночью столбики термометров могут опуститься до -5...-11 градусов. Ветер будет юго-западный от 5 до 10 м/с.

3 марта ночью ожидается от -7 до -12 градусов, места до -18. Днем воздух прогреется до 0...-5 градусов.

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