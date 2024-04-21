В Татарстане за прошлый год было потрачено на ремонт магистралей 249 млрд рублей. Об этом стало известно во время выступления премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В Татарстане каждый год увеличивают объем ремонта и реконструкции дорог. Городские и междугородние магистрали становятся удобнее и безопаснее.

В региональные дороги в прошлом году было вложено 90,7 млрд рублей. За эти деньги отремонтировано и построено 507 км. Реконструировано было почти столько же дорог местного значения. В республике появилось 34 новых моста.

В Казани планируется завершить строительство Вознесенского тракта до трассы М7 и ввести в эксплуатацию Горьковское шоссе. Все масштабные работы в городе планируется завершить до саммита БРИКС, который запланирован на октябрь.

Также в Казани из-за реконструкции ряда городских магистралей будет перекрываться движение. Ограничения введут поэтапно на время ремонта с 22 апреля по 15 сентября. К примеру, с 22 апреля по 5 июня будет ограничено движение на Галактионова, Гарифьянова, Батурина, Карла Маркса, Лево-Булачной, проспекту Победы, Сыртлановой и Хади Такташа.

С полным списком ограничений можно ознакомиться по ссылке.

Туристам и пешеходам тоже на время приходится смириться с неудобствами. Сразу на нескольких улицах Казани, в том числе на главной пешеходной — Баумана идут ремонтные работы.