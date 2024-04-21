Новости Татарстана
· 16+ · Служба новостей

249 млрд рублей потратили в Татарстане за 2023 год на улучшение дорог

Подписаться в Telegram

В Татарстане за прошлый год было потрачено на ремонт магистралей 249 млрд рублей. Об этом стало известно во время выступления премьер-министра РТ Алексея Песошина.

В Татарстане каждый год увеличивают объем ремонта и реконструкции дорог. Городские и междугородние магистрали становятся удобнее и безопаснее.

В региональные дороги в прошлом году было вложено 90,7 млрд рублей. За эти деньги отремонтировано и построено 507 км. Реконструировано было почти столько же дорог местного значения. В республике появилось 34 новых моста.

В Казани планируется завершить строительство Вознесенского тракта до трассы М7 и ввести в эксплуатацию Горьковское шоссе. Все масштабные работы в городе планируется завершить до саммита БРИКС, который запланирован на октябрь.

Также в Казани из-за реконструкции ряда городских магистралей будет перекрываться движение. Ограничения введут поэтапно на время ремонта с 22 апреля по 15 сентября. К примеру, с 22 апреля по 5 июня будет ограничено движение на Галактионова, Гарифьянова, Батурина, Карла Маркса, Лево-Булачной, проспекту Победы, Сыртлановой и Хади Такташа.

С полным списком ограничений можно ознакомиться по ссылке.

Туристам и пешеходам тоже на время приходится смириться с неудобствами. Сразу на нескольких улицах Казани, в том числе на главной пешеходной — Баумана идут ремонтные работы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Татарстана

день назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

перексиь водорода какой процент для плесени

Новости Татарстана

19 часов назад

Рустам Минниханов прокомментировал атаку беспилотников в Татарстане

Полезное

2 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

перетяжка крыши автомобиля цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий

Новости Татарстана

19 часов назад

Объем привлеченных инвестиций Татарстана превысил 1,1 трлн рублей

Новости Казани

19 часов назад

Казанский «Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»
Лонгриды
2 дня назад

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Федор Бондарчук высказался о качестве российского кино в Казани

Новости Казани

49 минут назад

Талые воды подмыли дорогу к Голубым озерам в Казани

Новости Татарстана

час назад

249 млрд рублей потратили в Татарстане за 2023 год на улучшение дорог

Новости Татарстана

2 дня назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Новости Татарстана

2 дня назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
2 дня назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

2 дня назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Новости Татарстана

2 дня назад

Всех пострадавших от взрыва беспилотника выписали из больницы в Татарстане

Новости Татарстана

2 дня назад

Жительницу Казани Татарстана судят за реабилитацию нацизма и дискредитацию ВС РФ
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
5 дней назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»