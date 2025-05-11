Звезды «Рубина» и дипломаты исламских стран сыграют в футбол на KazanForum-2025

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» в Казани состоится товарищеский футбольный матч между звездами российского футбола и молодыми дипломатами стран Организации исламского сотрудничества. Игра пройдёт 16 мая с 10:00 до 11:30 на базе спортивного лагеря «Молодая гвардия» в природоохранной зоне «Лебяжье».

В составе команды звёзд заявлены легенды ФК «Рубин» — Гёкдениз Карадениз, Макбет Сибайя, Сергей Рыжиков, Роман Шаронов, Александр Бухаров, а также амбассадоры РФС Александр Мостовой и Руслан Нигматуллин. Присоединится и министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Соперниками станут молодые дипломаты из России, Бангладеш, Индонезии, Ирана, Мали, Марокко, Омана, Пакистана и других стран. Идея таких «дипломатических» матчей принадлежит Совету молодых дипломатов МИД России и направлена на укрепление международного диалога через спорт.

Матч станет частью детского турнира «Кубок Востока», учреждённого ФК «Рубин» и Минспортом РТ. В этот же день, с 14:00 до 16:00, в МВЦ «Казань Экспо» на стенде «Рубина» пройдёт автограф-сессия Мостового и Нигматуллина. А 17 мая звёзды футбола вручат награды победителям турнира.

Форум KazanForum пройдёт с 13 по 18 мая и соберёт участников из десятков стран. Он посвящён исламскому банкингу, инвестициям, халяльной индустрии и другим ключевым темам международного сотрудничества.