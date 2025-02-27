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Журова выссказалась о школе фигуристки Алины Загитовой

В начале 2024 года стало известно, что 22-летня...

Алина Загитова

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала открытие школы фигурного катания Алины Загитовой. Ее слова передает РИА Новости.

Журова считает, что основатель школы должен лично присутствовать на месте, следить за процессом и регулярно посещать тренировки. По ее мнению, работать вахтовым методом в таком деле не лучшая идея. Она подчеркнула, что если человек дает свое имя проекту, он должен полностью контролировать его работу, иначе может столкнуться с критикой.

В начале 2024 года стало известно, что 22-летняя Загитова возглавит собственную спортивную школу в Казани в качестве генерального менеджера. В ее обязанности войдет подбор тренеров, координация работы и постановка задач.

Загитова — первая и единственная российская фигуристка-одиночница, собравшая полный комплект главных титулов в мировом фигурном катании. В 2018 году она выиграла Олимпиаду, затем стала чемпионкой мира, Европы и финала Гран-при. В 2019 году спортсменка завершила карьеру и сосредоточилась на работе в телевидении.

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