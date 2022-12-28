"Жует и не уважает традиции": мэр Казани Метшин резко высказался о тренере Олеге Знарке

Мэр Казани Ильсур Метшин довольно резко высказался о тренере Олеге Знарке. По мнению градоначальника, Знарок - "жует и не уважает традиции". Вот Слуцкий, считает Метшин, все делал не так: он уважал казанские традиции, носил национальную одежду и "соответствовал казанскому духу".

А Знарок перед началом традиционного зеленого дерби "Ак Барса" против уфимского "Салавата Юлаева" заявил, что для него это - просто игра. Эти слова и возмутили Метшина. Он не стал называть имя бывшего тренера хоккейного клуба, но дал понять, что говорит о нем.

Ильсур назвал тренера "жующим и не уважающим традиции". Метшин не понимает, как тренер мог позволить такие слова в отношении дерби, которому 50 лет.

"Уважай их, каким бы великим тренером ты ни был", - заявил глава Казани журналистам, его цитирует runews24.ru.

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