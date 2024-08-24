Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке

Активисты выразили свои опасения по поводу условий содержания белого медведя по имени Терпей в зоопарке Казани, сообщив о наличии у него болей в зубах, ранах и одышке. Ситуацией с медведем заинтересовались участники движения «Друзья Московского зоопарка», которые отметили, что ему необходимо удалить больные зубы, так как из-за воспаления у животного наблюдается опухоль щеки.

Зоозащитники записали видео, на котором видно, как медведь страдает от затрудненного дыхания, а на его задней лапе видны следы крови. Активисты предполагают, что возможной причиной ранения могли стать деревянные элементы в вольере.

Московские специалисты уже проводили обследование Терпея и были готовы забрать его, подготовив все требуемые документы. Однако зоопарк в Казани отказался передавать медведя. Активисты уверены, что это связано с тем, что заведение опасается раскрытия информации о своих недостатках в уходе за животным.

Активисты призывают общественность не оставаться равнодушной и поддерживать кампании по защите белых медведей и других вызывающих беспокойство животных.

Некоторые эксперты отмечают, что подобные случаи вызывают острые дискуссии о животных в неволе. Они утверждают, что содержание диких животных без должных условий и заботы не только мучительно для самих животных, но и негативно сказывается на имидже зоопарков в целом. Общественное давление может стать катализатором изменений и поднять вопросы о целесообразности подобных учреждений и их ответственности за жизнь и здоровье своих обитателей.