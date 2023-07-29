Знаменитый блогер-сыроед из Казани умерла спустя пять лет строгой веганской диеты от критического истощения
Фото: соцсети
Известная в России блогер-сыроед, раздававшая подписчикам советы по правильному питанию после пяти лет строгой веганской диеты скончалась от критического истощения. Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет
По последние годы Жанна ела только ростки месян подсолнечника, фруктовые соки и смузи.
Знакомые девушки говорят, что в последнее время она выглядела как "живой труп".
"Несколько месяцев назад, на Шри у нее уже был изможденный вид, отекшие ноги, из которых вытекала лимфа. То, что она двигалась, удивительно. Думаю, что она шла через боль. <...> Убедила ее в лечении. Но она не успела", – поделилась историей одна из знакомых Самсоновой.