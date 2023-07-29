Знаменитый блогер-сыроед из Казани умерла спустя пять лет строгой веганской диеты от критического истощения

Известная в России блогер-сыроед, раздававшая подписчикам советы по правильному питанию после пяти лет строгой веганской диеты скончалась от критического истощения. Жанна Самсонова, известная в соцсетях под ником Zhanna D'Art, умерла в Малайзии в возрасте 39 лет

По последние годы Жанна ела только ростки месян подсолнечника, фруктовые соки и смузи.

Знакомые девушки говорят, что в последнее время она выглядела как "живой труп".