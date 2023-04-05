В Казани в супермаркете покупатели среди продуктов нашли живую белку

В одном из супермаркетов в Казани покупатели среди продуктов на полке нашли живую белку. В социальных сетях рассказываются детали захватывающей истории.

Женщина, которая заметила животное, сообщила о неожиданной находке сотруднику торговой точки. Работники магазина достали белку-бедолагу из горы продовольствия и выпустили на улицу.

"За орешками зашла", - шутят казанцы.



