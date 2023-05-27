Жителю Татарстана дали 13 лет колонии за изнасилование и убийство 10-летней девушки

Жителю Татарстана дали 13 лет тюрьмы за изнасилование и убийство 19-летней девушки
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13 лет колонии строгого режима дали 52-летнему жителю Татарстана за то, что он изнасиловал и убил 19-летнюю девушку, информирует СКР РТ.
Также мужчина обязан выплатить семье своей жертвы 2 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.
Само преступление случилось осенью 2000 года в Нурлате. Мужчина напал на девушку, изнасиловал и лишил жизни. А потом скрылся, прихватив драгоценности убитой.
Выйти на след насильника и убийцы удалось только в 2021 года, когда стали известны новые обстоятельства того дела.