Жителю Татарстана дали 13 лет колонии за изнасилование и убийство 10-летней девушки

13 лет колонии строгого режима дали 52-летнему жителю Татарстана за то, что он изнасиловал и убил 19-летнюю девушку, информирует СКР РТ.

Также мужчина обязан выплатить семье своей жертвы 2 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

Само преступление случилось осенью 2000 года в Нурлате. Мужчина напал на девушку, изнасиловал и лишил жизни. А потом скрылся, прихватив драгоценности убитой.

Выйти на след насильника и убийцы удалось только в 2021 года, когда стали известны новые обстоятельства того дела.