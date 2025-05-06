Жительница Казани продает кота за 3 млн рублей из-за ипотеки

Необычное объявление появилось на одном из специализированных зоосайтов: жительница Казани по имени Айгуль выставила на продажу бенгальского кота за 3 миллиона рублей. Причина продажи — желание закрыть ипотеку.

Судя по описанию, кот — не только породистый, но и крайне общительный. Хозяйка утверждает, что он «умный, смышлёный, свободолюбивый и добрый». У животного есть все необходимые ветеринарные документы, сделаны прививки, проводились обработки от паразитов. В объявлении также подчёркивается, что питомец не агрессивен, не царапает людей и охотно участвует в подвижных играх, особенно любит «догонялки».

Ранее в Казани уже были попытки продать дорогостоящих животных. В апреле на продажу выставили щенка за 12 миллионов рублей. Тогда продавец объяснил высокую цену неудачной сделкой с заводчиком из Шигали: у собаки нет точной даты рождения, но имеются все документы и ветпаспорт.