Жительница Казани оказалась в суде после смертельного ДТП на тюбинге

Казанская прокуратура одобрила обвинительное заключение по делу 22-летней горожанки, которую обвиняют по статье 264 УК РФ, часть 4, пункт «б».

Следствие установило, что в ночь на 8 января 2025 года девушка управляла автомобилем Hyundai Getz и решила прокатить пассажирку на надувных санках, прикреплённых к задней части машины с помощью троса. Инцидент произошёл в Кировском районе, у дома № 35 на улице Равнинная. Во время движения санки съехали с дороги и врезались в дорожный знак. После случившегося водитель покинула место происшествия, не включив аварийные огни и не выставив знак аварийной остановки.

В результате 20-летняя пассажирка получила тяжёлые травмы и скончалась.

Обвиняемая признала свою вину. Материалы дела переданы в Кировский районный суд для дальнейшего рассмотрения.