Жительница Казани хотела купить недвижимость, но осталась без копейки: что пошло не так?

В отделе полиции "Гвардейский" в Казани возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении 26-летней жительницы города.

5 февраля потерпевшая нашла в интернете объявление о продаже дачи. Идея понравилась, как и цена. Девушка связалась с продавцом и перевела на указанный счет 45 тысяч рублей.

"После чего злоумышленник перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули потерпевшая, обратилась в полицию. В настоящее время полицейские ведут поиски подозреваемых", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Полицейские предупреждают о простых ошибках, которые позволяют мошенникам обманывать вас: