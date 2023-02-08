Жительница Казани хотела купить недвижимость, но осталась без копейки: что пошло не так?
Фото: m.fotostrana.ru
В отделе полиции "Гвардейский" в Казани возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении 26-летней жительницы города.
5 февраля потерпевшая нашла в интернете объявление о продаже дачи. Идея понравилась, как и цена. Девушка связалась с продавцом и перевела на указанный счет 45 тысяч рублей.
"После чего злоумышленник перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули потерпевшая, обратилась в полицию. В настоящее время полицейские ведут поиски подозреваемых", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по Казани.
Полицейские предупреждают о простых ошибках, которые позволяют мошенникам обманывать вас:
- чтобы не стать жертвой преступления, перепроверяйте всю информация, поступающую Вам от незнакомых лиц;
- ни в коем случае не сообщайте незнакомцам информацию о своих банковских картах и счетах;
- будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников;
- ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на неизвестные счета.