Жители Татарстана выступили против строительства скотобойни в Васильево: "Адское соседство"

В поселке городского типа Васильево под Казанью строят скотобойню. Такое "адское" соседство жителей поселка по вполне понятным причинам не устраивает. Люди боятся, что тут будет неприятный запах, который сопровождает подобные заведения в процессе работы.

Как пишет 116.ru, участок, где строится скотобойня, предназначен для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, но фактически там возводят производственный объект.

В Генплане, говорят жители, строительство на этом участке вообще не предусматривается, но проект со скотобойней уже начал реализовываться. Как только последние дачники "свернули" тут работы, началась большая стройка.

Дачники и жители Васильева общими усилиями составили письмо-жалобу и направили в Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Они надеются, что строительство объекта будет прекращено.